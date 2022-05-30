Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу из-за новых цен на газ от "Нафтогаза"

Харьковская ТЭЦ-5 решила остановить работу и законсервировать оборудование из-за увеличения цен на газ дочерней компанией “Нафтогаза” “Нафтогаз-трейдинг”. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Согласно сообщению, газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс. грн. до 29,4 тыс. грн. за тысячу кубометров топлива. Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды.

"Все электростанции и ТЭЦ, которые для производства электроэнергии и тепла используют природный газ, вынуждены будут уже сейчас принимать непростые для предприятий и их коллективов решения. ТЭЦ-5 не может работать при нынешней ценовой политике компании "Нафтогаз Трейдинг". К сожалению, это влечет за собой ряд других негативных последствий для всего общества", — цитирует пресс-служба гендиректора Харьковской ТЭЦ-5 Александра Минковича.

В сообщении сказано, что оборудование, которое не подлежит использованию в течение 30 суток, должно быть законсервировано. Простой в работе означает также утрату оборотных средств, в том числе предусмотренных на проведение очередного этапа ремонтной кампании.

"Нарушаются договоры с подрядными ремонтными организациями. Неподготовленное оборудование не может быть запущено в действие по истечении межотопительного периода. А значит, старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом", - отмечается в сообщении.

Напомним, власти Украины разрабатывают законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.