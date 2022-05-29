Руководство страны планирует заморозить цены на газ и отопление для населения Украины

Власти Украины разрабатывают законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко после селекторного совещания с представителями правительства, "Нафтогаза", главами областных военных администраций и мэрами городов.

"Основная цель разрабатываемого сейчас проекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", — отметил он.

Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей, по словам Тимошенко, анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз" отреагировала на сообщение СМИ о том, что якобы в Украине поднимутся цены на природный газ для населения. В компании подчеркнули, что тарифы для бытовых потребителей не изменятся.

"Планированный с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". Условия же трехлетних контрактов соглашались правительством. Информация, которая была распространена в ряде СМИ по поводу того, что "в Украине цена на отопление будет повышено втрое", является манипуляцией", - отметили в компании.

Известно, что власти намерены направить часть денег, полученных от партнеров, на сдерживание тарифов на газ для бытовых потребителей.