Ціни на газ в Україні: у "Нафтогазі" розповіли, що буде з тарифами для населення

НАК "Нафтогаз" відреагувала на повідомлення деяких ЗМІ про те, що нібито в Україні зростуть ціни на природний газ для населення. У компанії наголосили, що тарифи для побутових споживачів не зміняться.

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Про це повідомила прес-служба НАК.

Водночас у компанії підтвердили, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" встановило нові ціни на природний газ.

"Планований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з "Нафтогазом". Умови ж трирічних контрактів погоджувалися урядом. Інформація, яка була поширена у низці ЗМІ щодо того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищено втричі", є маніпуляцією", - наголосили в компанії.

Відомо, що влада має намір спрямувати частину грошей, отриманих від партнерів, на стримування тарифів на газ для побутових споживачів.

Зазначимо, що Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроекти, які передбачають запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

У свою чергу, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що уряд збереже для населення України діючі тарифи на електроенергію і сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ.

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