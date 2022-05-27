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Цены на газ в Украине: в "Нафтогазе" рассказали, что будет с тарифами для населения
НАК "Нафтогаз" отреагировала на сообщения некоторых СМИ о том, что якобы в Украине вырастут цены на природный газ для населения. В компании подчеркнули, что тарифы для бытовых потребителей не изменятся.
Об этом сообщила пресс-служба НАК.
В то же время в компании подтвердили, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" установило новые цены на природный газ.
"Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". Условия же трехлетних контрактов соглашались правительством. Информация, которая была распространена в ряде СМИ относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена втрое", является манипуляцией", — подчеркнули в компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно, что власти собираются направить часть денег, полученных от партнеров, на сдерживание тарифов на газ для бытовых потребителей.
Отметим, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
В свою очередь председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительство сохранит для населения Украины действующие тарифы на электроэнергию и будет способствовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ.
Фото: ua.depositphotos.com