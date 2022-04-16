Тарифи на електроенергію для населення не зростатимуть – Зеленський

Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт • год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт • год.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – сказав Зеленський.

За його словами, віялових відключень електроенергії не було, а постачання не зривалося навіть у воєнний час.

"Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. На нараді з урядовцями обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – зазначив президент.

Як повідомлялося, у Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду до 31 травня.