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Тарифи на електроенергію для населення не зростатимуть – Зеленський
Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт • год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт • год.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – сказав Зеленський.
За його словами, віялових відключень електроенергії не було, а постачання не зривалося навіть у воєнний час.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. На нараді з урядовцями обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – зазначив президент.
Як повідомлялося, у Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду до 31 травня.