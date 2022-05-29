Влада планує заморозити ціни на газ та опалення для населення в Україні

Влада України розробляє законопроєкт, за яким ціни на газ та опалення для населення залишатимуться без змін на період війни.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко після селекторної наради з представниками уряду, "Нафтогазу", очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

"Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, — збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", — зазначив він.

Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів, за словами Тимошенка, зараз аналізуються і будуть запропоновані на розгляд Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз" відреагувала на повідомлення ЗМІ про те, що нібито в Україні зростуть ціни на природний газ для населення. У компанії наголосили, що тарифи для побутових споживачів не зміняться.

"Планований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який ТКЕ добровільно уклали минулого року з "Нафтогазом". Умови ж трирічних контрактів погоджувалися урядом. Інформація, яка була поширена у низці ЗМІ щодо того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищено втричі", є маніпуляцією", - наголосили в компанії.

Відомо, що влада має намір спрямувати частину грошей, отриманих від партнерів, на стримування тарифів на газ для побутових споживачів.