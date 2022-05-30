Харківська ТЕЦ-5 зупиняє роботу через нові ціни на газ від "Нафтогазу"

Харківська ТЕЦ-5 вирішила зупинити роботу та законсервувати обладнання через збільшення цін на газ дочірньою компанією "Нафтогазу" "Нафтогаз-трейдинг". Про це повідомляє прес-служба підприємства.

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Згідно з повідомленням, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, збільшивши їх утричі: з 7,9 тис. грн. до 29,4 тис. Грн. за тисячу кубометрів пального. Це зумовлює дуже тяжке становище для всієї вітчизняної генерації та, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди.

"Всі електростанції та ТЕЦ, які для виробництва електроенергії та тепла використовують природний газ, змушені будуть вже зараз приймати непрості для підприємств та їхніх колективів рішення. ТЕЦ-5 не може працювати за нинішньої цінової політики компанії "Нафтогаз Трейдинг". На жаль, це тягне за собою. за собою низку інших негативних наслідків для всього суспільства", - цитує прес-служба гендиректора Харківської ТЕЦ-5 Олександра Мінковича.

У повідомленні сказано, що обладнання, яке не підлягає використанню протягом 30 діб, має бути законсервованим. Простий у роботі означає також втрату оборотних засобів, зокрема передбачених проведення чергового етапу ремонтної кампанії.

"Порушуються договори з підрядними ремонтними організаціями. Непідготовлене обладнання не може бути запущене в дію після закінчення міжопалювального періоду. Отже, старт і проходження опалювального сезону теж під питанням", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, влада України розробляє законопроект, згідно з яким ціни на газ і опалення для населення залишатимуться без змін на період війни.