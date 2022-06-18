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Кабмин передал в собственность "Нафтогаза" шесть ТЭЦ и просит СНБО ввести санкции против "Роснефтегаза"
Правительство просчитывает и готовится ко всем возможным сценариям в новом отопительном сезоне. Кабмин передал в собственность "Нафтогаза" шесть ТЭЦ и обязал продавать газ по фиксированной цене и предложил СНБО ввести санкции против "Роснефтегаза" и аффилированных предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что на заседании правительства утвердили документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в украинских подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах.
"Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму. Сейчас в наших ПХГ уже более 10 млрд кубов, и этот объем постоянно растет", - подчеркнул Шмыгаль.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также во время заседания Кабинета Министров утвердили постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене. Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства.
Кроме того, для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство также поручило передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза". Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме.
"На заседании правительство предложило СНБО ввести санкции против российской компании "Роснефтегаз", а также аффилированных с ней предприятий, в том числе компании "Татойл". Санкции предусматривают блокировку активов и предотвращают выведение капитала из Украины", - отметил Шмыгаль.
Отметим, Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу, чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.
Напомним, "Нафтогаз" заключил соглашение с канадским энергетическим разработчиком Symbio Infrastructure (Symbio) на закупку сжиженного природного газа (LNG) и зеленого сжиженного водорода (LH2) из Квебека.