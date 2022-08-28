"Запасайтесь одеялами": "Нафтогаз" предупредил украинцев, что предстоящая зима станет самой холодной за последние десятилетия

Температура воздуха в домах украинцев будет от 17 до 18 градусов тепла в отопительный период, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Таким образом, предстоящая зима может стать самой холодной для Украины в последние десятилетия.

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Об этом сообщил глава государственной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает The Guardian.

Он посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой, когда температура на улице опустится ниже -10ºC.

В этом году отопительный сезон в Украине начнется позже и закончится раньше обычного. Издание отмечает, что отопительный сезон зависит от того, предоставит ли союзники необходимую сумму денег для импорта 4 млрд куб газа, а также от того. Но наибольший риск – война. Россия разрушает газовую инфраструктуру и от масштабов этих разрушений также будет зависеть температура воздуха в домах.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, и это будет означать, что у нас будут действительно высокие риски в энергетической системе. Без импорта газа в больших частях Украины будут отключения света", — рассказал Витренко.

Украина производит около 60% необходимого газа внутри страны, а остальные импортирует из стран-соседей ЕС по рыночным ценам.

Мэр Киева Кличко дал жителям столицы такой же совет, как и Витренко. Глава города предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

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