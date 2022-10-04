Укрпаїна готова до опалювального сезону на 90%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова до опалювального сезону на 90%. Про це він заявив під час засідання Уряду.

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"Сьогодні завданням №1 для Уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. Попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами ми робимо все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією.

"Ми продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції. Водночас без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави", - додав прем'єр.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко порадив українцям запастися теплими ковдрами та одягом, та зауважив що ця зима буде для Українців найхолоднішою.