Укрпаина готова к отопительному сезону на 90%, - Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что Украина готова к отопительному сезону на 90%. Об этом он заявил во время заседания правительства.

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"Сегодня задачей №1 для Правительства является завершение подготовки к отопительному сезону. Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами, мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев. Сейчас состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%, и уже в ближайшее время приблизимся к показателю 100% в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия", - сказал премьер.

Он также отметил, что благодаря работе атомных электростанций у Украины есть достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией.

"Мы продолжаем работу с партнерами по демилитаризации Запорожской атомной электростанции. В то же время без ЗАЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства", - добавил премьер.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись теплыми одеялами и одеждой, и отметил, что эта зима будет для Украинцев самой холодной.