Новий температурний мінімум у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 ºC

Температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Не будемо прикрашати дійсність — ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

"Після включення опалення ми закликаємо економно використовувати газ і вугілля. Так, це означає зниження температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів", – повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що такі заходи є необхідністю та внеском у перемогу, оскільки "від кожного українця залежить те, як наша країна пройде цю зиму".

Зазначимо, що останнім часом від чиновників різного рівня постійно лунають заяви, що майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття. Але раніше влада обіцяла, що температура в оселях українців не буде меншою за 18 градусів.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.