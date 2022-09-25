Опалювальний сезон: в Україні спростили закупівлю дров

Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий.

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Про це повідомляє пресслужбу Мінреінтеграції.

Зазначається, що тепер запастися альтернативним видом опалення мешканцям звільнених територій, а також регіонів, де відсутнє централізоване теплопостачання, стане легше та швидше.

"Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення", - повідомили в Мінреінтеграції.

Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства.

Зокрема:

Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (056) 726-71-75;

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0612) 95-16-85;

Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (057) 716-05-52;

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0552) 26-29-87.

Контактну інформацію інших територіальних відділень Держлісагентства можна знайти на його офіційному сайті в розділі "Територіальні органи".

Також триває робота над створенням інтернет-магазину "ДроваЄ", де громадяни зможуть замовити дрова, не виходячи з дому.

Для їх покупки необхідно буде виконати кілька простих кроків:

1. Зареєструватися на сайті.

2. Обрати лісгосп.

3. Визначитися з типом дров’яної продукції та її об’ємом.

4. Здійснити оплату.

Запуск ресурсу заплановано на жовтень цього року.

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