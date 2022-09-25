Отопительный сезон: в Украине упростили закупку дров

Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что теперь запастись альтернативным видом отопления жителям освобожденных территорий, а также регионов, где нет централизованного теплоснабжения, станет легче и быстрее.

"Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий, обратившись непосредственно в лесничество. Для этого необходимо лишь написать заявление и оплатить заказ", - сообщили в Минреинтеграции.

Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В частности:

Днепропетровское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (056) 726-71-75;

Запорожское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0612) 95-16-85;

Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (057) 716-05-52;

Херсонское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0552) 26-29-87.

Контактную информацию других территориальных отделений Гослесагентства можно найти на его официальном сайте в разделе "Территориальные органы" .

Также идет работа над созданием интернет-магазина "ДроваЄ", где граждане смогут заказать дрова, не выходя из дома.

Для их покупки нужно будет выполнить несколько обычных шагов:

1. Зарегистрироваться на сайте.

2. Выбрать лесхоз.

3. Определиться с типом дровяной продукции и его объемом.

4. Осуществить оплату.

Запуск ресурса запланирован на октябрь этого года.

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия. Это связывают с тем, что температура в домах украинцев не будет превышать 18 градусов.

Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.