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Отопительный сезон: в Украине упростили закупку дров
Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что теперь запастись альтернативным видом отопления жителям освобожденных территорий, а также регионов, где нет централизованного теплоснабжения, станет легче и быстрее.
"Государственное агентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру закупки дров. Теперь их может приобрести каждый желающий, обратившись непосредственно в лесничество. Для этого необходимо лишь написать заявление и оплатить заказ", - сообщили в Минреинтеграции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Получить контактную информацию о ближайшем лесничестве можно у соответствующего областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
В частности:
- Днепропетровское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (056) 726-71-75;
- Запорожское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0612) 95-16-85;
- Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (057) 716-05-52;
- Херсонское областное управление лесного и охотничьего хозяйства: тел. (0552) 26-29-87.
Контактную информацию других территориальных отделений Гослесагентства можно найти на его официальном сайте в разделе "Территориальные органы" .
Также идет работа над созданием интернет-магазина "ДроваЄ", где граждане смогут заказать дрова, не выходя из дома.
Для их покупки нужно будет выполнить несколько обычных шагов:
1. Зарегистрироваться на сайте.
2. Выбрать лесхоз.
3. Определиться с типом дровяной продукции и его объемом.
4. Осуществить оплату.
Запуск ресурса запланирован на октябрь этого года.
Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия. Это связывают с тем, что температура в домах украинцев не будет превышать 18 градусов.
Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.
Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.