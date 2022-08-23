Украинцы готовятся к тяжелой зиме. Спрос на обогреватели стремительно вырос

За два месяца лета спрос на категории товаров для обогрева в сети "Эпицентр" вырос в десятки раз, в том числе на масляные обогреватели – в 47 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила пресс-служба сети.

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Спрос граждан также существенно вырос на все категории электрообогревателей. Более чем в три раза выросли продажи биокаминов и твердотопливного оборудования, в шесть раз – дизельных генераторов, в 1,5 раза – бензиновых генераторов.

Продажа инверторов в "Эпицентре" летом выросла в 5,5 раза. Также в 47 раз увеличился спрос на покрывала. Как говорит директор сети по направлению "Электротехника" Ангелина Бурлакова, украинцы просто стремятся застраховаться от всех возможных сценариев в следующем отопительном сезоне.

По ее словам, осенью цены на товары для обогрева могут вырасти на 25% из-за колебаний курса гривны, а также повышения стоимости сырья и логистики – из-за войны производители закупают металл в Турции.

Однако, как подчеркнули в сети, сегодня все еще наблюдаются проблемы с поставками импортной продукции.

"Из-за нападения РФ ни один из украинских портов не работает, что существенно усложняет обеспечение покупателей стратегическими товарами. Однако "Эпицентр" работает на максимум возможностей для недопущения дефицита обогревателей", – говорится в сообщении.

Напомним, что в середине августа даже мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами. По словам Кличко, власти готовятся ко всем возможным сценариям.