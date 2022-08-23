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Українці готуються до важкої зими. Попит на обігрівачі стрімко зріс
За два місяці літа попит на категорії товарів для обігріву в мережі "Епіцентр" зріс у десятки разів, зокрема на масляні обігрівачі – у 47 разів порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомила пресслужба мережі.
Попит громадян також суттєво зріс на всі категорії електрообігрівачів. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання, ушестеро – дизельних генераторів, у 1,5 раза – бензинових генераторів.
Продаж інверторів в "Епіцентрі" влітку зріс у 5,5 разів. Також у 47 разів збільшився попит на покривала. Як каже директор мережі з напряму "Електротехніка" Ангеліна Бурлакова, українці просто прагнуть "застрахуватися" від усіх можливих сценаріїв у наступному опалювальному сезоні.
За її словами, восени ціни на товари для обігріву можуть зрости на 25% через коливання курсу гривні, а також підвищення вартості сировини та логістики – через війну виробники закуповують метал у Туреччині.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Втім, як підкреслили в мережі, сьогодні все ще спостерігаються проблеми з поставками імпортної продукції.
"Через напад РФ жоден з українських портів не працює, що суттєво ускладнює забезпечення покупців стратегічними товарами. Однак "Епіцентр" працює на максимум можливостей для недопущення дефіциту обігрівачів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в середині серпня навіть мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав киян запасатись теплими речами та ковдрами. За словами Кличка, влада готується до усіх можливих сценаріїв.