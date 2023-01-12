Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут защищены от плановых отключений, - Минэкономики

Предприятия, покупающие импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня перед нами стоит задача - создать возможность бесперебойной работы для наших предприятий и обеспечить запас прочности энергосистемы в условиях регулярных ударов государства-террориста по объектам энергоструктуры, ведь нужно, чтобы экономика работала", - подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам главы Минэкономики, введенный решением Правительства механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям снизить зависимость от плановых отключений электроэнергии и будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины.

"Это было непросто, но нам удалось создать приемлемый рабочий механизм. Доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в частности Румынии и Словакии, составляет 600 МВт в час. Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что предложенный механизм, прописанный в принятом Кабинетом Министров Постановлении № 1 от 3 января 2023 года, поможет функционировать целым отраслям экономики, прежде всего тем, которые критически зависимы от бесперебойного энергоснабжения.

Отметим, 3 января Кабмин принял постановление об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода. Документ предусматривает дополнительные гарантии для участников рынка, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

По данным Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый час, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

Минэнерго рассчитывает на увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже происходит в небольших объемах.