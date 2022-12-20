Обстрелы, морозы и дефицит в энергосистеме. Как Украина будет проходить зиму и нужен ли нам экспорт электроэнергии из ЕС

Поддержка союзников и адаптация к экстримальным условиям помогли украинцам пережить первые месяцы отключений электроэнергии. Предстоит зимние морозы, из-за чего дефицит электроэнергии может существенно возрасти. Однако электроэнергия в Европе стоит дороже, чем в Украине, а пропускная способность межгосударственных сечений очень ограничена, поэтому мы не сможем полностью покрыть дефицит в энергосистеме.

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Кроме разрушений энергетической инфраструктуры, в украинской энергетике есть проблемы с дефицитом средств на рынке электроэнергии, а также дефицит мощности в энергосистеме из-за состояния генерации. Однако значительная поддержка западных союзников Украины и способность украинцев адаптироваться к экстремальным условиям, дают действие, что страна сможет пережить самый сложный отопительный сезон. К тому же

Утром 16 декабря российские военные нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. В результате этой атаки были повреждены энергетические объекты на востоке и юге страны , а по всей Украине были применены экстренные отключения электроэнергии. Из-за обстрелов от электроэнергии было отключено более 50% всей энергосистемы Украины, из-за чего оператор системы передачи компания "Укрэнерго" была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике .

Подавляющее большинство российских ракет были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны, а союзники усиливают военную помощь, в том числе противоракетными комплексами Patriot , что может свидетельствовать о том, что эффективность противодействия российским обстрелам будет усиливаться. К тому же, украинским энергетикам удалось довольно быстро локализовать последствия повреждения энергосистемы - "Укрэнерго" отменило чрезвычайное положение вечером того же дня 16 декабря.

Однако россиянам все же хватит ракет еще для нескольких массированных ударов , к тому же в разгар зимы энергетике придется столкнуться со своим традиционным соперником зимними морозами , когда потребление электроэнергии и ее дефицит будут максимальными, а линиям электропередач будут угрожать не только российские ракеты и дроны, но и погода.

Правда, после подключения к энергосистеме континентальной Европы Украина может покрыть свой дефицит импортируя электроэнергию из ЕС, о чем оговорился и президент Зеленский озвучив вероятную цену импорта в 800 млн евро . Вероятно, власти задумались над возможностью импортировать электроэнергию еще после первых российских ударов осенью и привели несколько тестовых поставок электроэнергии из Румынии и Словакии .

Однако по поводу импорта электроэнергии из ЕС есть две проблемы. Первая проблема - ограниченная пропускная способность трансграничных пересечений, из-за чего фактическая мощность, которую мы можем закупить через все границы, значительно ниже нашего уровня потребления. Вторая проблема заключается в том, что разница в цене на электроэнергию в ЕС значительно выше цен в Украине. Даже в относительно теплое время года, в начале сентября цена составляла 480 евро за МВт-час , что было в 6 раз выше, чем в Украине. Учитывая рост спроса в зимние морозы, цена, вероятно, будет еще выше. Конечно, можно рассчитывать на особые условия от союзников, однако эти условия также будут иметь свои пределы.

Политика Банковой до сих пор исключала повышение тарифов на электроэнергию для населения, поэтому вполне вероятно то, что украинцы не будут покупать импортные мегавать по европейским ценам. В таком случае логичным будет перераспределение финансовой нагрузки путем возложения спецобязанностей на отдельных участников рынка. Однако сейчас на рынке электроэнергии значителен дефицит средств, поэтому трудно назвать компанию, которая могла бы удержать ПСО.

Адаптация к обстрелам

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что на фоне регулярных обстрелов российскими военными украинской энергетической инфраструктуры наблюдается позитивная динамика со стороны противодействия террористическим атакам военными. Так, во время последней атаки 16 декабря украинским ПВО удалось сбить 60 из 76 российских ракет. Кроме этого, украинские энергетики и ГСЧС уже отработали процедуры реагирования на российские атаки, так что они уже не являются для них неожиданностью.

«Конечно, этот обстрел не будет последним, у россиян есть еще ресурсы и могут быть еще по крайней мере 5 таких ударов до конца отопительного сезона. Однако после каждого удара энергетики стараются восстановить систему. Здесь все зависит от того, насколько сильно был поражен объект инфраструктуры. Иногда их невозможно восстановить и они могут быть только отстроены, другие же объекты повреждены не очень сильно и они начинают работать, когда на них заменят поврежденное оборудование”, - говорит Рябцев.

По его словам, скорость восстановления инфраструктуры также зависит от количества абонентов и генерирующих мощностей в том или ином регионе, а также от того есть ли резервные мощности на которые можно переключить абонентов.

Рябцев говорит, что если не считать такие прифронтовые районы как Херсон, Николаев, Харьков и Запорожье, самая сложная ситуация на Киевщине и в Одесской области.

“Что касается Киева, то проблемы связаны с тем, что там слишком много абонентов, а линии длинные, то есть высокая концентрация инфраструктуры на относительно небольшой площади. А что касается Одессы, то там ситуация наоборот там очень мало объектов генерации многое зависит от функционирования линии, которая идет через Молдову и Приднестровье. Поэтому, если там возникают проблемы с этой линией, то вся область без электроэнергии”, - говорит Рябцев.

Рябцев отмечает, что в случае существенного дефицита в энергосистеме теоретически Украина могла бы импортировать электроэнергию из ЕС. Однако из-за того, что пропускная способность межгосударственных сечений ограничена, это не даст значительного эффекта.

“Сейчас Украина через все свои государственные границы может импортировать 600 МВт-час, тогда как уровень потребления более 10 ГВт-час. Так что объемы импорта будут совсем незначительными, фактически это мизер”, - говорит эксперт.

Он считает, что определенное количество электроэнергии может быть получено из ЕС как аварийная помощь в случае сбоев на западе Украины.

Дефицит в энергосистеме и импорт электроэнергии из ЕС

По словам эксперта "Центра Разумкова", максима Белявского в текущих условиях очень важно спрогнозировать какой будет ситуация в течение зимы. Однако следует быть готовым к тому, что дефицит в энергосистеме будет оставаться, а свет будут отключаться.

Мы сможем покрывать этот дефицит путем импорта электроэнергии. Конечно, это не решит наших проблем. Однако энергосистема Украины будет оставаться контролируемой и целостной, а это самое важное”, - говорит эксперт.

Белявский говорит, что существует проблема пропускной способности пересечений между Украиной и странами ЕС, которая не позволяет обеспечить потребность в электроэнергии в полном объеме. Однако сейчас министерство энергетики совместно с европейскими партнерами уже занимается тем, чтобы расширить пропускную способность. Если эту задачу удастся решить, Украина сможет импортировать электроэнергию из ЕС в объемах, которые сопоставимы с потреблением города Киев.

Эксперт также отмечает, что в случае импорта электроэнергии из ЕС цены для бытовых потребителей и бизнеса останутся неизменными, несмотря на проблемы на рынке электроэнергии, которые в первую очередь связаны с потерей ликвидности. Он считает, что властям предстоит внедрять механизм компенсации стоимости электроэнергии с ЕС, направляемой бытовым потребителям в Украину.

“Фактически придется расширять финансовую линию ПСО. Ситуация еще усугубляется тем, что структура потребления электрической энергии безусловно сказывается и на объеме поступающих энергокомпаниям средств. Потому что промышленность снизила спрос на электрическую энергию, а бытовые потребители увеличили. А есть существенная разница между ценой, которую платят за электроэнергию коммерческие потребители и ценой, которую платят бытовые”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас сложно прогнозировать, кто именно из субъектов рынка будет выполнять ПСО. Поскольку расширение спецобязанностей будет слишком большой финансовой нагрузкой для одного участника, возможный вариант при котором ПСО будет разделен между несколькими компаниями.

“Я не исключаю, что одним из тех, на кого будет положено ПСО, будет Энергетическая компания Украины. Но я не вижу такой возможности у производителей электрической энергии, которые при нынешних ценах на электроэнергии в сегменте рынка на сутки вперед фактически банкроты и не имеют реальных средств. Также нет реальных средств у оператора системы передачи электроэнергии (Укрэнерго) и операторов систем распределения (облэнерго), поскольку они несут критические затраты на эксплуатацию инфраструктуры и генерации”, - говорит эксперт.