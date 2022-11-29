Прекращение транзита и обстрелы инфраструктуры. Основные риски для газового сектора во время отопительного сезона

Вместе с обстрелами объектов критической инфраструктуры, Кремль, похоже, пытается использовать в этой войне и газовый рычаг влияния. Угрозы прекращения транзита и удары по газодобыче являются продолжением террористической стратегии российского режима в войне против украинского народа. Однако в отличие от электроэнергетической инфраструктуры, газовая инфраструктура более стабильна, а ее объекты легче восстановить.

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После поражений на поле боя Кремль прибег к террористическим методам ведения войны и бьет по объектам критической инфраструктуры энергетической системы Украины. Из-за массированных ракетных ударов по генерации и трансформаторных подстанциях по всей территории страны сейчас регулярно отключают свет. Логика российского руководства состоит в том, чтобы сделать невыносимой жизнь большей части украинцев и таким образом заставить украинские власти вступить в переговоры на условиях Кремля. Вместе с этим общество и бизнес в Украине начали адаптироваться к жизни в условиях аварийных отключений .

Газовая инфраструктура Украины не менее критическая, чем электроэнергетическая, поскольку газ является основным энергоносителем для отопления, и активно используется как топливо для генерации электроэнергии. Поэтому в условиях, когда враг бьет по критической инфраструктуре электроэнергетики, не исключены удары и по газовой инфраструктуре.

Первые попытки этого со стороны русских военных уже были. 17 ноября российские военные нанесли удары по газодобывающей инфраструктуре Украины. В "Нафтогазе" сообщили о нескольких разрушенных объектах, другие же получили повреждения. В рамках террористической стратегии Кремля, продолжение и масштабирование ударов по газовой инфраструктуре вполне возможно.

Так же возможно и продолжение газового давления на Европу. Еще за год до войны Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе, существенно снизив поставки газа. Вместе с этим, несмотря на сложности, вызванные действиями "Газпрома", Европе удалось диверсифицировать поставки газа. Хотя поставки газа по "Северным потокам" прекращены, а доля россиян на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 7%, Кремль не оставляет попыток шантажировать отдельные страны.

Одна из таких попыток - угрозы "Газпрома" сократить транзит газа через Украину в Молдову, из-за того, что в Украине осело 52,52 млн куб. м газа, законтрактованного Молдовой. Российский газовый монополист обвинил Украину в "хищении газа" и заявил, что с 28 ноября снизит транзит на оседающий в Украине объем. Конечно, никакой кражи газа не было, а был виртуальный реверс. кроме того, Молдова, не имеющая собственных мощностей для хранения газа, использовала для этого украинские газохранилища.

Хотя 28 ноября в "Газпроме" передумали сокращать транзит, там не исключили прекращение транзита в будущем в случае новых "нарушений". На фоне систематического экономического шантажа, а также регулярного повторения российской пропагандой тезисов о "замерзающей Европе" остановка транзита газа через Украину вполне вероятно, если не сейчас, то во время зимних холодов.

Однако как Европе удалось адаптироваться к сокращению поставок газа из России, так и газотранспортной системе Украины удалось избавиться от зависимости от российского транзита.

Если будут обстреливать ГТС

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский считает, что удары по газодобывающей инфраструктуре были целенаправленными, а их целью было лишить Украину дополнительного ресурса голубого топлива и тем самым ограничить ее генерирующие возможности, поскольку газа украинская генерация сейчас потребляет больше угля.

"В то же время, я считаю, ни одна подобная атака не повлияет на поставку газа для бытовых потребителей. Газотранспортная система более устойчива, если сравнивать ее с энергосистемой, прежде всего из-за того, что большинство объектов газовой инфраструктуры выполнены в подземном формате. магистральные газопроводы. находятся под землей. Впрочем, есть и наземное оборудование, которое находится в зоне риска", - говорит эксперт.

Он также отмечает, что объекты газовой инфраструктуры гораздо легче восстановить, чем объекты энергосистемы. Кроме того, у Оператора ГТС нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы проводить подобные аварийно-возобновляемые работы.

Любой объект критической инфраструктуры, к которым относятся и промышленные площадки, и объекты энергосистемы и объекты теплокоммунэнерго, являются целью для врага. Но это можно предотвратить более проактивную позицию относительно вооружения и закрытия неба над Украиной. Нужно и дальше делать все возможное, чтобы максимально закрыть небо над основными объектами, тем самым сохранить не только баланс поступления энергоресурсов, но и уберечь регион от возможных техногенных опасностей", - отмечает эксперт.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович отмечает, что дальнейшие удары по объектам газодобычи будут малоэффективны для российских военных.

"В Украине есть сотни скважин, я не уверен, что у россиян есть ресурс, чтобы каждую скважину атаковать. Это конечно один из сценариев, который они мониторят. Но опять же добыча она достаточно рассредоточена. И довольно сложно все это поразить. Я думаю, что определенный результат будет, но не такой на который рассчитывает враг", - говорит Ницович.

Директор специальных программ НТЦ Психея Геннадий Рябцев также сомневается в эффективности ударов по газовой инфраструктуре.

"В них нет смысла лупить по газовой инфраструктуре. Можно конечно бить по компрессорным станциям. Но ведь это нужно определенным образом объяснить. В случае с электроэнергетической инфраструктурой они объясняют, что наши подстанции снабжают электрическую энергию ВСУ и поэтому они бьют по электрогенерации. А вот газопроводы зачем? В ВСУ нет техники работающей на газе. Ну и конечно по объектам ГТС не так просто попали", - говорит Рябцев.

Также удары по транзитной инфраструктуре означают, что россияне отказываются от выполнения контрактов на поставку газа через Украину по действующим контрактам.

"То есть у "Газпрома" появляются очередные проблемы, связанные с многомиллиардными исками. Все будут знать, что Россия расстреляла ГТС, чтобы не выполнять контракт. И это будет смерть их экспорта. Он и так сократится с 200 млрд сократится до 80, " но и оттуда не будет средств поступать. Вообще здесь должен быть какой-то смысл, выгода, сопоставимая рискам, а я здесь этого не вижу. С другой стороны, мы и так видели много нелогичных шагов со стороны россиян, так что случиться может все что угодно", – отмечает эксперт.

Если прекратят транзит

Рябцев говорит, что даже сценарий полного прекращения транзита не будет критическим для Украины и не приведет к проблемам поставок газа через газораспределительную систему. Еще несколько лет назад газораспределительная сеть действительно зависела от давления в газотранспортной системе, и в случае прекращения транзита действительно могли возникнуть проблемы с поставкой газа южные и восточные регионы. Однако за последние полтора года оператор ГТС добился независимости газораспределительной сети от давления в трубе.

"В случае с Молдовой, снижение транзита могло бы вызвать определенные проблемы для Молдовы, поскольку потребление там небольшое - на пике было 2 млрд куб. м в год. Молдова не имеет собственных мощностей для хранения газа, так что когда оказалось, что Молдовагаз закупил газа больше чем страна могла потребить, компания просто использовала украинские газохранилища для хранения того газа, согласно договору с оператором ГТС Украины они договорились, что они этот газ не будут брать, когда это им не потребуется, а возьмут тогда, когда будут нуждаться. в Газпроме. Я думаю, это может стать первой ласточкой прекращения транзита через Украину вообще под каким-то надуманным предлогом", - отмечает Рябцев.

Ницович также отмечает, что давление в газотранспортной системе не сильно отразится на возможности поставки газа потребителям в Украину. Напротив, при понижении транзита компрессорным станциям не нужно будет поддерживать высокое давление в магистральных газопроводах, из-за чего необходимо будет оптимизировать работу ГТС.

По мнению эксперта, россияне все еще могут влиять на цены газа нам европейских хабах, однако это влияние является краткосрочным. К тому же, Европейский Союз сейчас достиг значительного прогресса в вопросе диверсификации.

"Даже если будет полное прекращение поставок, доля российского газа упала уже до 7%. Я думаю, что оно конечно повлияет на цены, но те меры, которые сейчас рассматриваются на общеевропейском уровне, они обычно смягчат негатив. Речь идет как о совместной закупке газа"., да и об инициативе по введению предельных цен на газ ", - говорит Ницович.

Билявский говорит, что Украина накопила достаточный объем газа, чтобы пройти отопительный сезон. Накопившегося объема будет достаточно и для бытовых потребителей, и для предприятий теплокоммунэнерго и для бюджетных организаций. К тому же, новый глава "Нафтогаза" Чернышев добился кредита в 200 млн долларов от Норвегии на покупку газа, а также достиг подобных договоренностей с ЕБРР и США. К тому же 12,7 млрд на покупку газа выделил "Нафтогазу" Кабинет министров. Так что ресурс для дополнительной закупки газа в случае такой потребности есть.