В Єврокомісії запропонували ввести граничну ціну на газ

В Європейській комісії запропонували ввести граничну ціну на природний газ через побоювання, що Росія знижуватиме поставки. Про це пише видання Bloomberg.

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Після кількох місяців суперечок та розбіжностей усередині блоку комісія запропонувала граничний рівень у 275 євро за мегават-годину(2900 доларів за тисячу кубічних метрів, - Delo.ua). Це набагато вище за поточний рівень близько 120 євро, що ставить питання про те, чи буде ця гранична ціна коли-небудь використана.

"Це не срібна куля, а потужний інструмент, який ми можемо використовувати у разі потреби", - заявила журналістам комісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Пропозиція все ще потребує схвалення з боку національних урядів, але вона з'явилася після кількох місяців лобіювання з боку деяких держав-членів з метою приборкати витрати на енергію, які були руйнівними для багатьох частин європейської економіки. Хоча останніми тижнями ціни знизилися, у вівторок Москва пригрозила ще більше скоротити постачання газу до Європи, що підвищило ймовірність чергового стрибка цін.

Інструмент використовуватиметься лише в тому випадку, якщо ф'ючерси на нідерландському хабі TTF перевищують 275 євро протягом двох тижнів, а розрив між цінами на TTF та скраплений природний газ перевищує 58 євро протягом 10 торгових днів.

Навіть у розпал кризи влітку ціна не утримувалася вище за цей рівень протягом двох тижнів, що говорить про те, що інструмент не був би активований, якби він був на місці тоді. Це змусило кількох спостерігачів за ринком поставити питання, наскільки потужним може бути насправді. Ціни на газ завершили день зростанням.

"Пропозиція не поєднується ні з економічної, ні з політичної точки зору. Це може залучити кілька країн, але не вирішує побоювань, які викликають заклики більш ніж половини країн ЄС до обмеження цін", - сказала Симона Тальяп'єтра з аналітичного центру Bruegel.

ЄС уже зробив кроки щодо стримування попиту і розробив заходи, які дають змогу урядам використовувати непередбачені податки для компаній, щоб полегшити тягар домогосподарств. Але досі йому не вдалося запровадити будь-яке обмеження, попри місяці зустрічей на найвищому рівні та переговорів.

Країни на чолі з Італією, Польщею, Грецією та Бельгією зажадали дій комісії до ухвалення рішення про ширший пакет заходів щодо стримування різкого зростання цін на газ. Глави урядів блоку минулого місяця одноголосно закликали виконавчу владу запропонувати заходи, включаючи тимчасовий "динамічний ціновий коридор" щодо газових угод.

Комісія, яка займається розробкою законопроектів у блоці, усвідомлює ризики, які може становити обмеження цін для безпеки постачання, оскільки країни прагнуть замінити російський газ іншими джерелами. Німеччина також висловила такі побоювання.

Пропозиція має бути вперше обговорена міністрами енергетики на їхній екстреній нараді у Брюсселі 24 листопада. Національні уряди мають право пропонувати поправки до регламенту.

Нагадаємо, Російський газовий монополіст "Газпром" погрожує скоротити транзит газу через Україну з 28 листопада.

"Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного палива та підготуватись до зими.