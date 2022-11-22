В Еврокомиссии предложили ввести предельную цену на газ

В Европейской комиссии предложили ввести предельную цену на природный газ из-за опасений, что Россия будет снижать поставки. Об этом пишет издание Bloomberg.

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После нескольких месяцев споров и разногласий внутри блока комиссия предложила предельный уровень в 275 евро за мегаватт-час (2900 долларов за тысячу кубических метров, - Delo.ua). Это гораздо выше текущего уровня около 120 евро, что ставит вопрос о том, будет ли эта предельная цена когда-либо использована.

"Это не серебряный шар, а мощный инструмент, который мы можем использовать в случае необходимости", - заявила журналистам комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Предложение все еще требует одобрения со стороны национальных правительств, но оно появилось после нескольких месяцев лоббирования со стороны некоторых государств-членов с целью обуздать расходы на энергию, которые были разрушительными для многих частей европейской экономики. Хотя в последние недели цены снизились, во вторник Москва пригрозила еще больше сократить поставки газа в Европу, что повысило вероятность очередного скачка цен.

Инструмент будет использоваться только в том случае, если фьючерсы на нидерландском хабе TTF превышают 275 евро в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ превышает 58 евро в течение 10 торговых дней.

Даже в разгар кризиса летом цена не удерживалась выше этого уровня в течение двух недель, что говорит о том, что инструмент не был бы активирован, будь он на месте тогда. Это заставило нескольких наблюдателей за рынком задать вопрос, насколько мощным может оказаться на самом деле. Цены на газ завершили день ростом.

"Предложение не сочетается ни с экономической, ни с политической точки зрения. Это может привлечь несколько стран, но не решает опасений, которые вызывают призывы более половины стран ЕС к ограничению цен", - сказала Симона Тальяпьетра из аналитического центра Bruegel.

ЕС уже сделал шаги по сдерживанию спроса и разработал меры, позволяющие правительствам использовать непредвиденные налоги для компаний, чтобы облегчить бремя домохозяйств. Но до сих пор ему не удалось ввести каких-либо ограничений, несмотря на месяцы встреч на высшем уровне и переговоры.

Страны во главе с Италией, Польшей, Грецией и Бельгией потребовали действий комиссии для принятия решения о более широком пакете мер по сдерживанию резкого роста цен на газ. Главы правительств блока в прошлом месяце единогласно призвали исполнительную власть предложить меры, включая временный "динамический ценовой коридор" по газовым соглашениям.

Комиссия, занимающаяся разработкой законопроектов в блоке, осознает риски, которые могут составлять ограничение цен для безопасности поставок, поскольку страны стремятся заменить российский газ другими источниками. Германия также выразила такие опасения.

Предложение должно быть впервые обсуждено министрами энергетики на их экстренном совещании в Брюсселе 24 ноября. Национальные правительства имеют право предлагать поправки в регламент.

Напомним, Российский газовый монополист "Газпром" грозится сократить транзит газа через Украину с 28 ноября.

"Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС. упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.