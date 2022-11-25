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РФ витратила на війну в Україні вже чверть свого бюджету, - Forbes
За дев'ять місяців Росія витратила на війну $82 млрд – це чверть річного бюджету країни-агресорки. Наступного року РФ може її не потягнути.
Про це повідомляє Forbes.
Як зазначає видання, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни, становлять приблизно $82 млрд. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій таа не включає стабільні видатки на оборону, або втрати пов’язані з економікою.
В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, найбільшими статтями витрат стали забезпечення армі ї(28,7 млрд), втрачена техніка(20,8 млрд) і зарплата військовим(15,6 млрд).Найбільше витрат сталося через використання ракет(14,1 млрд). По Україні ворог випустив понад 4000 ракет, середня вартість однієї складає $3 млн. Окрім цього на забезпечення артилерії пішло 6,6 млрд доларів.
Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що РФ отримувала за нафту і газ близько 1 млрд євро на день, то зараз ситуація інша.
"Доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти і газу знижуються. Росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку, після зупинки постачання через «Північний потік». З грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти", - нагадує Forbes.
Тим часом війна вимагає більше грошей. Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз війна потребує щонайменше $10 млрд на місяць.
Зазначимо, лише під час масованої атаки 10 жовтня окупанти випустили ракет по Україні на $400–700 млн.