РФ потратила на войну в Украине уже четверть своего бюджета, - Forbes

За девять месяцев Россия потратила на войну $82 млрд – это четверть годового бюджета страны-агрессорки. В следующем году РФ может войну не потянуть.

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Об этом сообщает Forbes .

Как отмечает издание, прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий и не включает стабильные расходы на оборону, или потери связанные с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд. То есть, РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

Так, крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), потерянная техника (20,8 млрд) и зарплата военным (15,6 млрд). Наибольшее количество затрат произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого, на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, учитывая, что РФ получала за нефть и газ около 1 млрд. евро в день, то сейчас ситуация другая.

"Доходы федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа снижаются. Россия уже потеряла большую часть европейского газового рынка, после остановки поставок через "Северный поток". С декабря начнут действовать санкции в отношении российской нефти", - напоминает Forbes.

Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц.

Отметим, только во время массированной атаки 10 октября оккупанты выпустили ракет по Украине на $400–700 млн.