Росіяни за пів доби випустили ракет по Україні на $400–700 млн, - Forbes

Forbes оцінив вартість випущених ракет за понеділок 10 жовтня в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу.

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З ранку 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети, 43 – збила ППО.

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136. Було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".

Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав схему ракетних ударів, котрі завдала по території України армія агресора.