Россияне за пол суток выпустили ракет по Украине на $400–700 млн, - Forbes

Forbes оценил стоимость выпущенных ракет за понедельник 10 октября в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа.

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С утра 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты, 43 – сбила ПВО.

Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136. Были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С".

Расчет стоимости Forbes осуществил на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, "Торнадо-С"), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал схему ракетных ударов, нанесенную по территории Украины армией агрессора.