Залужний показав схему ранкових ракетних ударів по Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав схему ракетних ударів, котрі завдала по території України армія агресора. Відповідний допис Залужний опублікував на Facebook.

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"Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”, - написав Залужний.

Опублікована Залужним схема ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00.

За словами головнокомандувача, сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України, а також зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

"В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів", - написав Залужний.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.