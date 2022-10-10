Залужный показал схему утренних ракетных ударов по Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал схему ракетных ударов, нанесенных по территории Украины армией агрессора. Соответствующее сообщение Залужный опубликовал на Facebook.

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"Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136", - написал Залужный.

Опубликована Залужная схема ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10.20-11.00.

По словам главнокомандующего, силы и средства противовоздушной обороны воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины, а также зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов.

"В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу. Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы - в искусных руках наших воинов", – написал Залужный.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.