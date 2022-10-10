- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Залужный показал схему утренних ракетных ударов по Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал схему ракетных ударов, нанесенных по территории Украины армией агрессора. Соответствующее сообщение Залужный опубликовал на Facebook.
"Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136", - написал Залужный.
По словам главнокомандующего, силы и средства противовоздушной обороны воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины, а также зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов.
"В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу. Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы - в искусных руках наших воинов", – написал Залужный.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.