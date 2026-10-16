Графіки відключення світла 17 жовтня: електроенергію вимикатимуть в усіх регіонах

У п’ятницю, 17 жовтня, в усіх регіонах України для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. У частині областей також запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укренерго".

Обмеження для промисловості та бізнесу діятимуть з 06:00 до 23:59 в усіх регіонах України.

У цей самий період у частині областей застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до 2,5 черг.

Причиною обмежень є наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію після появи світла за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 жовтня у частині регіонів України діяли графіки погодинних відключень з 06:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до двох черг. У цей самий період для промисловості та бізнесу застосовували графіки обмеження потужності.