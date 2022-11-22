Уряд передав "Нафтогазу" 12,7 млрд гривень для закупівлі газу

Кабінет міністрів передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі газу. Про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд передав 12,7 млрд грн "Нафтогазу" для закупівлі газу в українські сховища. Раніше Україна отримала ці фінанси від Уряду Канади. На сьогоднішньому засіданні затвердили порядок використання коштів державного бюджету на закупівлю газу у 2022-2023 рр", - написав прем'єр.

Він також нагадав, що нещодавно Норвегія виділила Україні близько 200 млн євро для закупівлі газу. До цього 300 млн євро на ці потреби погодився надати ЄБРР. Кошти так само будуть надані НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, 7 листопада оператор газосховищ України компанія “Укртрансгаз” розпочала відбір газу зі сховищ. На початок сезону відбору в українських газосховищах за оцінкою уряду вдалося накопичити 14,6 млрд куб. м газу.