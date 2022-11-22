Правительство передало "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки газа

Кабинет министров передал "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки газа. Об этом на своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Правительство передало 12,7 млрд грн "Нафтогазу" для закупки газа в украинские хранилища. Ранее Украина получила эти финансы от Правительства Канады. На сегодняшнем заседании утвердили порядок использования средств государственного бюджета на закупку газа в 2022-2023 гг", - написал премьер. ер.

Он также напомнил, что недавно Норвегия выделила Украине около 200 млн. евро для закупки газа. До этого 300 млн евро на эти нужды согласился предоставить ЕБРР. Средства также будут предоставлены НАК "Нафтогаз".

Напомним, 7 ноября оператор газохранилищ Украины компания "Укртрансгаз" начала отбор газа из хранилищ. К началу сезона отбора в украинских газохранилищах по оценке правительства удалось накопить 14,6 млрд куб. м газа.