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Енергетика
Дата публікації

Україна отримає від Норвегії майже $200 млн на купівлю газу

Україна отримає від Норвегії майже $200 млн на купівлю газу
Фото: Слово і Діло

У понеділок, 21 листопада, представники української сторони підписали з міністром фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум угоду про надання Україні кредиту на $195,2 млн, які підуть на купівлю газу. Фінансування буде спрямовано через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Від імені банку угоду підписав в Осло його перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна звернулася до Норвегії по підтримку в закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у закупівлях газу. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", – сказав Трюгве Слагсволд Ведум.

Формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз". Платежі здійснюватимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення і виставлятимуть рахунки за поставлений ними об'єм.

"Дії Росії є серйозними порушеннями міжнародного права та завдають серйозних страждань народові України. Тому підтримка Норвегії в забезпеченні енергопостачання життєво важлива для України", - зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Нагадаємо також, що нещодавно Нідерланди прийняли рішення внести 100 млн до Міжнародного фонду для України (IFU),  створеного Великобританією для фінансування постачання військової техніки. Крім Британії та Нідерландів, учасником IFU є Данія та Норвегія.

У свою чергу, в Міністерстві оборони Норвегії повідомили за підсумками візиту до Великобританії глави відомства Бьорна Арілла Грама, що норвезький уряд має намір внести до фонду близько 1,5 млрд крон (близько 145,6 млн).

Автор:
Максим Беркаль