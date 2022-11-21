Україна отримає від Норвегії майже $200 млн на купівлю газу

У понеділок, 21 листопада, представники української сторони підписали з міністром фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум угоду про надання Україні кредиту на $195,2 млн, які підуть на купівлю газу. Фінансування буде спрямовано через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Від імені банку угоду підписав в Осло його перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна звернулася до Норвегії по підтримку в закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у закупівлях газу. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", – сказав Трюгве Слагсволд Ведум.

Формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз". Платежі здійснюватимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення і виставлятимуть рахунки за поставлений ними об'єм.

"Дії Росії є серйозними порушеннями міжнародного права та завдають серйозних страждань народові України. Тому підтримка Норвегії в забезпеченні енергопостачання життєво важлива для України", - зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Нагадаємо також, що нещодавно Нідерланди прийняли рішення внести €100 млн до Міжнародного фонду для України (IFU), створеного Великобританією для фінансування постачання військової техніки. Крім Британії та Нідерландів, учасником IFU є Данія та Норвегія.

У свою чергу, в Міністерстві оборони Норвегії повідомили за підсумками візиту до Великобританії глави відомства Бьорна Арілла Грама, що норвезький уряд має намір внести до фонду близько 1,5 млрд крон (близько €145,6 млн).