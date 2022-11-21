Украина получит от Норвегии почти $200 млн на покупку газа

В понедельник, 21 ноября, представители украинской стороны подписали с министром финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум соглашение о предоставлении Украине кредита на $195,2 млн, которые пойдут на покупку газа. Финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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От имени банка соглашение подписал в Осло его первый вице-президент Юрген Ригтеринк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина обратилась в Норвегию за поддержкой в закупке природного газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером по закупкам газа. Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", – сказал Трюгве Слагсволд Ведум.

Формальным получателем газа в Украине будет НАК "Нефтегаз". Платежи будут осуществляться непосредственно европейским поставщикам газа, получившим предварительное одобрение и выставляющие счета за поставленный ими объем.

"Действия России являются серьезными нарушениями международного права и наносят серьезные страдания народу Украины. Поэтому поддержка Норвегии в обеспечении энергоснабжения жизненно важна для Украины", – отметила министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт.

Напомним, что недавно Нидерланды приняли решение внести €100 млн в Международный фонд для Украины (IFU), созданного Великобританией для финансирования поставок военной техники. Кроме Великобритании и Нидерландов, участником IFU являются Дания и Норвегия.

В свою очередь, в Министерстве обороны Норвегии сообщили по итогам визита в Великобританию главы ведомства Берна Арилла Грама, что норвежское правительство намерено внести в фонд около 1,5 млрд крон (около € 145,6 млн).