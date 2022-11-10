Нідерланди та Норвегія внесуть майже €250 мільйонів до фонду закупівлі озброєння для України

Нідерланди внесуть 100 мільйонів євро до Міжнародного фонду для України (IFU), створеного Великобританією для фінансування постачання військової техніки.

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Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, про це заявила міністр Кайса Оллонгрен на зустрічі з колегами з країн-учасниць, сформованих Великобританією Об'єднаних експедиційних сил в Единбурзі. Зазначається, що Оллонгрен та інші чиновники також відвідали місце, де проходять підготовку військовослужбовці Збройних сил України.

Крім Британії та Нідерландів, учасником IFU є Данія та Норвегія. У свою чергу, в Міністерстві оборони останньої повідомили за підсумками візиту до Великобританії глави відомства Бьорна Арілла Грама, що норвезький уряд має намір внести до фонду близько 1,5 мільярда крон (близько 145,6 мільйона євро).

Ці кошти будуть направлені на додаток до вже внесених до цього фонду 400 мільйонів крон (нині це майже 39 мільйонів євро), які пішли на закупівлю для України безпілотників, засобів боротьби з ворожими дронами та артилерійських снарядів. Загальна ж сума військової підтримки Норвегією України в 2022 році складе 3 мільярди крон (290 мільйонів євро).

"Фонд дає озброєння, яке купують безпосередньо у оборонки. Норвегія має провідну у світі оборонну промисловість у певних сферах і виробляє системи, які можуть задовольнити потреби України. Я радий, що норвезька промисловість зможе конкурувати за контракти через цей фонд", - зазначив норвезький міністр оборони.

Зазначається, що перші контракти будуть укладені до кінця поточного року, а перші постачання озброєнь Україні очікуються у першій половині наступного року.

Наразі створення IFU знаходиться на завершальній стадії, учасники та Україна спільно розробляють рамкову угоду. Передбачається, що в тендерах зможуть брати участь і компанії з країн, які поки що не роблять внески до фонду.

Великобританія ж, як повідомляють у її Міноборони, на сьогоднішній день внесла 250 мільйонів фунтів стерлінгів (287 мільйонів євро), а загальний обсяг фонду вже вдвічі більший.

Зазначимо також, що учасниками Об'єднаних експедиційних сил (JEF) є Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Великобританія. Усі вони також є країнами НАТО, крім Фінляндії та Швеції, вступ до альянсу яких поки що не ратифікований усіма його членами.

Зустріч міністрів оборони країн JEF в Единбурзі 10 листопада стала першою з початку повномасштабної війни Росії проти України, до цього вони збиралися 22 лютого - за два дні до російського вторгнення.