Президент США затвердив ратифікацію Вашингтоном членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден підписав документи, які ратифікують з боку Вашингтона вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Урочисту церемонію підписання транслював сайт Білого дому.

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Для повної ратифікації членства цих країн необхідно, щоб усі країни-члени Північноатлантичного альянсу схвалили відповідні документи на національному рівні.

"Цей крок зробить Європу й увесь світ безпечнішими. Разом із нашими союзниками ми самі сформуємо те майбутнє, яке хочемо побачити", – заявив президент США.

Байден окремо підкреслив, що Росія сподівалася на ослаблення НАТО.

"Вони хотіли побачити "фінляндизацію" НАТО, а натомість отримали НАТО у Фінляндії", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат Конгресу США проголосував за ратифікацію членства в НАТО Фінляндії та Швеції, за проголосували 95 осіб, одна - проти.

Місяць же тому Великобританія відправила до Швеції та Фінляндії шість винищувачів RAF для спільних навчань.