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Президент США утвердил ратификацию Вашингтоном членства Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома.
Для полной ратификации членства этих стран необходимо, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
"Этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасными. Вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть", – заявил президент США.
Байден особо подчеркнул, что Россия надеялась на ослабление НАТО.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - добавил он.
Напомним, на прошлой неделе Сенат Конгресса США проголосовал за ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции, за проголосовали 95 человек, один против.
Месяц назад Великобритания отправила в Швецию и Финляндию шесть истребителей RAF для совместных учений.