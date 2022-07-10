Британія відправила 6 винищувачів до Швеції та Фінляндії.

Великобританія відправила 6 винищувачів RAF для спільних навчань до Швеції та Фінляндії. Про це повідомляє ВВС.

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Видання пише, що британське Міноборони направило винищувачі до Швеції та Фінляндії на прохання цих країн після їх подання заявок до НАТО. Мета навчань — дозволити військово-повітряним силам трьох зміцнити свою здатність діяти разом один з одним.

Серед літаків, що беруть участь у навчаннях, два новітні винищувачі F-35, які проходитимуть підготовку разом з чотирма британськими винищувачами Eurofighter Typhoon, фінськими F-18 Hornet, а також шведськими Saab JAS 39 Gripen.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.

Зазначимо, дві країниподали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії до України.

Фінляндія та Швеція були запрошені до НАТО на саміті організації в Іспанії 29 червня.