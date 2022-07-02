Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джозеф Байден 2 июня направил два письма комитетам Конгресса о приеме Швеции и Финляндии в состав Организации Североатлантического договора.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер указал в письме, что прилагает к нему отчет о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Его подготовили в соответствии с Резолюцией о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов Организации Североатлантического договора. Сам отчет Белый дом не опубликовал.

Накануне, 29 июня. НАТО формализовала решение о приглашении в свой состав Швеции и Финляндии.

В организации отметили, что при присоединении любой страны к Североатлантическому союзу жизненно важно, чтобы законные интересы в сфере безопасности всех союзников были должным образом учтены, и в связи с этим в НАТО приветствует заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией на этот счет.

Напомним, две страны подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.