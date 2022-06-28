Турция разблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде. "Конкретные шаги" по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.

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Об этом сообщила канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила,

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде встречу при поддержке генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании.

По результатам встречи, Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в Альянсе.

В том же заявлении говорится, что конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней.

Также декларируется, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

В свою очередь, канцелярия Эрдогана заявила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG (курдские организации) и FËTO (организация оппозиционного проповедника Гюлена).

Отметим, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.

Однако Турция (член альянса) отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдов". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.