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Турция разблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде. "Конкретные шаги" по вступлению двух стран будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней.
Об этом сообщила канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила,
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 28 июня провели в Мадриде встречу при поддержке генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По итогам встречи министры иностранных дел стран подписали меморандум о взаимопонимании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По результатам встречи, Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в Альянсе.
В том же заявлении говорится, что конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней.
Также декларируется, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.
В свою очередь, канцелярия Эрдогана заявила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG (курдские организации) и FËTO (организация оппозиционного проповедника Гюлена).
Отметим, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.
Однако Турция (член альянса) отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдов". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.