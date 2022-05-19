Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна приняла решение не поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание AA.

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"Мы сказали нашим близким друзьям, что скажем "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации", - сказал Эрдоган.

Действительно, после заявления Швеции и Финляндии стать членами альянса, Эрдоган заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии присоединиться к блоку.

После этого в США решили переубедить турецкого лидера. Вскоре в Турции выступили с более мягкой позицией по отношению к новым возможным членам альянса, назвав условия, при которых согласятся на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Однако теперь Эрдоган снова твердо заявляет, что Турция проголосует против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь президент США Джозеф Байден заяви, что, по его мнению, заявки этих двух стран будут успешными, несмотря на возражения Турции. Когда у американского лидера спросили, как он убедит Эрдогана отказаться от блокировки вступления Швеции и Финляндии в альянс, он сказал: "Я думаю, у нас все будет хорошо".

Напомним, послы Финляндии и Швеции Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вместе передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на членство их стран в альянсе.