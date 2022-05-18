В Турции назвали условия, при которых согласятся на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В обмен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО высшее руководство Турции требует, чтобы европейские страны отменили ограничения на экспорт оружия, а США упразднили санкции за приобретенные российские системы С-400, сообщает Bloomberg.

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Во-вторых, Анкара настаивает, чтобы Швеция и Финляндия признали "беспокойство Турции, связанные с курдскими военизированными образованиями, и теми, что в Турции, и теми, что в Сирии и Ираке".

В-третьих, кроме признания "Рабочей партии Курдистана" террористической, необходимо сделать то же и со всеми связанными с ней организациями.

В-четвертых, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран "положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после его вторжения в Сирию в 2019 году.

Это вторжение Анкара объясняла необходимостью оттеснить от границы курдские "Отряды народной самообороны".

Согласно данным Bloomberg, среди других требований – включение Турции в программу производства американских истребителей F-35, из которой ее исключили после приобретения российских систем С-400.

Впрочем, в высших властных кругах Турции особо подчеркнули, что блокирование Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО не имеет никакого отношения к РФ, которая, как известно, сама выражала обеспокоенность расширением границ альянса.

Напомним, послы Финляндии и Швеции утром 18 мая вместе передали генсеку НАТО заявки на членство их стран в альянсе.