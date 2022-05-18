У Туреччині назвали умови, за яких нададуть згоду на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

В обмін на згоду на членство Швеції та Фінляндії в НАТО найвище керівництво Туреччини вимагає, щоб європейські країни скасували обмеження на експорт зброї, а США скасували санкції за придбані російські системи С-400, повідомляє Bloomberg.

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По-друге, Анкара наполягає, щоб Швеція та Фінляндія визнали "занепокоєння Туреччини, пов'язані з курдськими воєнізованими утвореннями, і тими, що в Туреччині, і тими, що в Сирії та Іраку".

По-третє, окрім визнання "Робітничої партії Курдистану" терористичною, необхідно зробити те саме й з усіма пов'язаними з нею організаціями.

По-четверте, Туреччина вимагає, щоб Швеція та Фінляндія разом із низкою інших європейських країн "поклала край обмеженням на експорт зброї, які вони запровадили проти Туреччини після її вторгнення до Сирії в 2019 році.

Це вторгнення Анкара пояснювала необхідністю відтіснити від кордону курдські "Загони народної самооборони" .

Згідно з даними Bloomberg, серед інших вимог – включення Туреччини до програми з виробництва американських винищувачів F-35, з якої її виключили після придбання російських систем С-400.

Втім, у найвищих владних колах Туреччини окремо підкреслили, що блокування Анкарою вступу Швеції та Фінляндії до НАТО не має жодного стосунку до РФ, яка, які відомо, сама висловлювала занепокоєння щодо розширення меж альянсу.

Нагадаємо, що посли Фінляндії та Швеції вранці 18 травня разом передали генсеку НАТО заявки на членство їхніх країн в альянсі.