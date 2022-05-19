Туреччина не підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна вирішила не підтримувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це повідомляє видання AA .

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"Ми сказали нашим близьким друзям, що скажемо "ні" вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. І ми продовжимо наслідувати це. Ми не допустимо, щоб у НАТО були терористичні організації", - сказав Ердоган.

Дійсно, після заяви Швеції та Фінляндії стати членами альянсу, Ердоган заявив, що його країна, яка є членом НАТО, не може підтримати плани Швеції та Фінляндії приєднатися до блоку.

Після цього у США вирішили переконати турецького лідера. Незабаром у Туреччині виступили з більш м'якою позицією щодо нових можливих членів альянсу, назвавши умови, за яких погодяться на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Однак, тепер Ердоган знову твердо заявляє, що Туреччина проголосує проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО.

У свою чергу президент США Джозеф Байден заявив, що, на його думку, заявки цих двох країн будуть успішними, незважаючи на заперечення Туреччини. Коли у американського лідера запитали, як він переконає Ердогана відмовитися від блокування вступу Швеції та Фінляндії до альянсу, він сказав: "Я думаю, у нас все буде добре".

Нагадаємо, посли Фінляндії та Швеції Клаус Корхонен та Аксель Вернхофф 18 травня разом передали генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на членство їхніх країн в альянсі.