Туреччина розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина пообіцяла підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу у Мадриді. "Конкретні кроки" щодо вступу двох країн будуть узгоджені союзниками НАТО протягом наступних двох днів.

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Про це повідомила канцелярія фінського президента Саулі Ніїністе.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Саулі Ніїністе та прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон 28 червня провели у Мадриді зустріч за підтримки генсекретаря НАТО Йєнса Столтенберга.

За підсумками зустрічі міністри закордонних справ країн підписали меморандум про порозуміння.

За результатами зустрічі Туреччина на саміті в Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції в Альянсі.

У тій же заяві йдеться про те, що конкретні кроки щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО будуть узгоджені союзниками протягом двох днів.

Також декларується, що Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов'язуються надавати повну підтримку у боротьбі з загрозами безпеці один одного.

У свою чергу канцелярія Ердогана заявила, що Швеція та Фінляндія взяли на себе зобов'язання не підтримувати РПК, YPG (курдські організації) та FËTO (організація опозиційного проповідника Ґюлена).

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Проте Туреччина (член альянсу) відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що, зокрема, Швеція "підтримує курдів". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольму відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.