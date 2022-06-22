В Финляндии заявили о готовности воевать с РФ в случае российского нападения

Командующий вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен заявил, что его страна десятилетиями готовилась к нападению России и сможет оказать сопротивление, если оно произойдет. Об этом сообщает Reuters.

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Финляндия подготовила свои силы, в том числе военный арсенал, на случай российского вторжения. Но помимо военной техники, по словам генерала Кивинена, решающим фактором является то, что у финнов будет большая мотивация воевать.

"Главная линия обороны – у нас в сознании, что доказывает война на Украине в данный момент", — сказал Кивинен.

Он рассказал, что в течение многих лет Финляндия планомерно развивала свою военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется сейчас в Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации.

Кивинен акцентировал, что членство в НАТО даст Финляндии возможность раннего предупреждения о потенциальном вторжении, благодаря объединенному контролю над воздушным пространством в странах альянса.

Как ранее уже сообщалось, Финляндия и Швеция в один день подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. Однако Турция (член альянса) отказалась поддержать вступление этих стран в НАТО, заявив, что, в частности, Швеция " поддерживает курдских боев". Кроме того, Анкара возмутилась решением Стокгольма отозвать лицензии на экспорт оружия в Турцию.