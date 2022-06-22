У Фінляндії заявили про готовність воювати з РФ у разі російського нападу

Командувач збройних сил Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що його країна десятиліттями готувалася до нападу Росії і зможе чинити опір, якщо він відбудеться. Про це повідомляє Reuters.

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Фінляндія підготувала свої сили, зокрема військовий арсенал, на випадок російського вторгнення. Але крім військової техніки, за словами генерала Ківінена, вирішальним фактором є те, що фіни мають велику мотивацію воювати.

"Головна лінія оборони - у нас у свідомості, що доводить війна в Україні в даний момент", - сказав Ківінен.

Він розповів, що протягом багатьох років Фінляндія планомірно розвивала свою військову оборону саме для того виду бойових дій, що ведеться зараз в Україні: із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації.

Ківінен наголосив, що членство в НАТО дасть Фінляндії можливість раннього попередження про потенційне вторгнення завдяки об'єднаному контролю над повітряним простором у країнах альянсу.

Як раніше повідомлялося, Фінляндія та Швеція в один день подали заявку на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Однак Туреччина (член альянсу) відмовилася підтримати вступ цих країн до НАТО, заявивши, що, зокрема, Швеція "підтримує курдські бої". Окрім того, Анкара обурилася рішенням Стокгольму відкликати ліцензії на експорт зброї до Туреччини.