Фінляндія направить в Україну новий пакет військової допомоги

Президент Фінляндії на пропозицію уряду ухвалив рішення направити в Україну додаткову допомогу військовою технікою.

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Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Зазначається, що додаткова допомога Фінляндії враховувала як потреби України, так і ситуацію із ресурсами Сил оборони.

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: відправимо новий пакет оборонних матеріалів", - каже міністр оборони Антті Кайкконен.

Водночас жодної додаткової інформації про зміст, доставку чи терміни допомоги для забезпечення її доставки не надається.

Нагадаємо, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки пряму підтримку у розмірі одного мільярда доларів у рамках пакета допомоги на 40 млрд. доларів.

Також Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової допомоги у розмірі $1,49 млрд. доларів, внаслідок чого загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив 4 млрд. доларів.