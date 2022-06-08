Світовий банк схвалив транш для України на 1,5 мільярда доларів

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової допомоги у розмірі $1,49 млрд доларів, внаслідок чого загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив 4 млрд. доларів.

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Про це повідомляє Reuters.

"Світовий банк надає постійну підтримку Україні та її народу перед війною. Ми працюємо з країнами-донорами для мобілізації фінансової підтримки та використання різних фінансових інструментів, щоб допомогти надати українцям доступ до послуг охорони здоров'я, освіти та соціального захисту", – йдеться у заяві президента банку Девіда Малпаса.

Гроші мають витратити на виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам.

Гарантії для видачі цих грошей надали уряди Британії, Нідерландів, Литви та Латвії. Також взяв участь трастовий фонд з Італії.

Новий транш є додатком до вже обіцяної підтримки понад 2,5 мільярда доларів. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від Світового банку склала вже понад 4 мільярди доларів.

Як повідомлялося раніше, Світовий банк у рамках траншу на 1,5 мільярда доларів планує виділяти щомісяця Україні по 200 мільйонів доларів.

Крім того, з цільового фонду Світового банку Україні виділять додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн. євро. Гроші надішлють до загального фонду Держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, а також для підтримки внутрішньопереміщених осіб.