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Экономика
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Всемирный банк одобрил транш для Украины на 1,5 миллиарда долларов

Всемирный банк одобрил транш для Украины на 1,5 миллиарда долларов
Общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила уже более 4 миллиардов долларов

Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере $1,49 млрд долларов, в результате чего общий запланированный пакет поддержки украинской экономики превысил 4 млрд долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

"Всемирный банк оказывает постоянную поддержку Украине и ее народу перед войной. Мы работаем со странами-донорами для мобилизации финансовой поддержки и использования разных финансовых инструментов, чтобы помочь предоставить украинцам доступ к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты", – говорится в заявлении президента банка Дэвида Малпаса.

Деньги должны потратить на выплаты заработной платы государственным и социальным работникам.

Гарантии для выдачи этих денег дали правительства Британии, Нидерландов, Литвы и Латвии. Также поучаствовал трастовый фонд из Италии.

Новый транш является приложением к уже обещанной поддержке в более 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила уже более 4 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк в рамках транша на 1,5 миллиарда долларов планирует  выделять каждый месяц Украине по 200 миллионов долларов.

Кроме того, из целевого фонда Всемирного банка Украине выделят дополнительные грантовые средства в размере 495 млн евро. Деньги направят в общий фонд Госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, а также для поддержки внутриперемещенных лиц.

Автор:
Светлана Манько