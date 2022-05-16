Затягивание войны приведет Украину к резкому росту налогов и национализации, – министр финансов Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может принять болезненные меры, если боевые действия будут идти дольше, чем три-четыре месяца.

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По его словам, страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью The Economist.

"То, что в последние годы превратилось в довольно рыночную, свободно вращающуюся экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", — говорит Марченко.

Марченко напомнил, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 г. По оценке Украины, ВВП упадет на 44%. По его словам, примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановки действия многих пошлин.

Также из-за войны в Украине страна ежемесячно теряет $5 млрд, что составляет 5% ВВП Украины. Такая сумма выделяется на зарплаты военным.

Марченко также сообщил о сложностях с вывозом урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника и других культур. Из-за блокировки украинских портов могут возникнуть проблемы с доставкой зерна по морю.

На границе с Евросоюзом из-за проверок возникают 10-километровые пробки, а в ЕС может въехать ограниченное количество грузовиков, поскольку Украина не является членом сообщества. По этой причине Европа столкнется с нехваткой продовольствия после сбора урожая, если не решатся бюрократические вопросы.

Напомним, что Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов.