Украина может выиграть эту войну, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может выиграть войну с Россией. Об этом сообщает CNN.

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Издание пишет, что выступая перед журналистами в воскресенье 15 мая генсек НАТО заявил, что "Украина может выиграть эту войну".

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их крупное наступление в Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что украинцы мужественно защищают свою родину и чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов.

Кроме того Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для Швеции и Финляндии, а решение о подаче заявок от этих стран он назвал "историческим".

Напомним, НАТО в своем новом стратегическом документе может обозначить поведение России как прямую военную угрозу странам блока.

Напомним также, что в воскресенье, 15 мая Финляндия официально подала заявку на членство в НАТО.